Разведка: РФ начала проводить ротацию оккупационных войск

Новости Украины:В Минобороны говорят, что РФ начала проводить ротацию офицерского состава войск оккупантов.

Россия проводит ротацию офицеров на командных должностях в соединениях и частях оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута со ссылкой на данные разведки.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о ротации офицеров ВС РФ на командных должностях в соединениях и частях российско-оккупационных войск", - отметил он.

По словам Прауты, с целью обеспечения процесса приема и сдачи российскими офицерами должностей в 1-м (Донецк) и 2-м (Луганск) "армейских корпусах" с января начали работу комплексные комиссии Южного военного округа ВС РФ.

"Основное внимание указанных комиссий сосредоточено на вопросах, связанных с проверкой укомплектованности подразделений личным составом, состояния вооружения и военной техники, порядка хранения и наличия боеприпасов и материальных средств на базах и складах", - добавил пресс-секретарь Минобороны.

Напомним, с вечера 1-го по вечер 2 февраля Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов.