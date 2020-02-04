Скачать
Вторник, 04.02.2020
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Посол Франции о расшифровке "черных ящиков" PS752: Мы готовы
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Резкое ухудшение погоды: ГСЧС готовится к худшему
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
Мама заступилась за Кавани в споре с президентом Атлетико
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020
В рейтинг Apple Music вошли песни участников Нацотбора 2020

День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ

День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
18:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Сегодня боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины.

С начала сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Разведка: РФ начала проводить ротацию оккупационных войск

Пять обстрелов со стороны боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским из миномета калибра 120 мм (5 мин) и 82-мм миномета (8 мин) и дважды в районе населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм (32 мины) и 82-мм миномета (6 мин). Также обстрелы зафиксировано вблизи Травневого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

"ЕС" об идее выборов в ОРДЛО: Оккупанты остаются на позициях и почти каждый день гибнут наши воины

В результате обстрелов со стороны боевиков потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В пресс-центре добавили, что на трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
04 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
05 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Глава МИД Чехии: Крым мы не забываем
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
Минэкономики: Рост ВВП в Украине замедлился
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Болезнь стремительно прогрессирует: Шеннен Доэрти больна раком
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь