День в ООС: боевики выпустили полсотни мин по позициям ВСУ

Новости Украины:Сегодня боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины.

С начала сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Пять обстрелов со стороны боевиков было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Новотошковским из миномета калибра 120 мм (5 мин) и 82-мм миномета (8 мин) и дважды в районе населенного пункта Орехово - из миномета калибра 120 мм (32 мины) и 82-мм миномета (6 мин). Также обстрелы зафиксировано вблизи Травневого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы вблизи Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

В результате обстрелов со стороны боевиков потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В пресс-центре добавили, что на трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной, режим тишины соблюдается.