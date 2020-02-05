Воры элитных авто: В Киевской области раскрыли незаконную группировку

Новости Украины:В Киевской области сотрудники Нацполиции раскрыли и задержали преступную группу, которая занималась незаконным завладением авто.

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, детективы следственного управления с привлечением спецподразделения "КОРД" и полка полиции особого назначения, под процессуальным руководством прокуратуры области задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконным завладением автомобилей "премиум-класса" на территории области.

Злоумышленники на угнанных машинах меняли государственные номера, чтобы полицейские не смогли отследить их направление передвижения. Однако, несмотря на все трудности в раскрытии этих воров, на их подготовленность и экипировку, работникам полиции удалось быстро выйти на их след.

Задержали похитителей авто после совершения ими очередного преступления. Сейчас доказана их причастность к совершению 6 фактов незаконного завладения авто.

Правоохранители провели ряд неотложных обысков в столице, Киевской и Черкасской по месту жительства задержанных.

В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики, перчатки.

Также изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры, все они помещены на площадку временного содержания.

Выяснилось, что часть из похищенных авто уже находилась на авторозборци. Сейчас полиция устанавливает их владельцев.

Фигурантов, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.