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Воры элитных авто: В Киевской области раскрыли незаконную группировку

Воры элитных авто: В Киевской области раскрыли незаконную группировку
15:34 Сегодня Телеграф Фото: kv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киевской области сотрудники Нацполиции раскрыли и задержали преступную группу, которая занималась незаконным завладением авто.

Оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины, детективы следственного управления с привлечением спецподразделения "КОРД" и полка полиции особого назначения, под процессуальным руководством прокуратуры области задержали организованную преступную группу, которая занималась незаконным завладением автомобилей "премиум-класса" на территории области.

Злоумышленники на угнанных машинах меняли государственные номера, чтобы полицейские не смогли отследить их направление передвижения. Однако, несмотря на все трудности в раскрытии этих воров, на их подготовленность и экипировку, работникам полиции удалось быстро выйти на их след.

Задержали похитителей авто после совершения ими очередного преступления. Сейчас доказана их причастность к совершению 6 фактов незаконного завладения авто.

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Правоохранители провели ряд неотложных обысков в столице, Киевской и Черкасской по месту жительства задержанных. 

В качестве вещественных доказательств изъяты устройства для взлома и сканирования автомобилей, заготовки ключей, устройства для подавления GPS и GSM сигналов, похищенные номерные знаки, а также парики, перчатки. 

Также изъяты похищенные автомобили и автотранспорт, на котором передвигались воры, все они помещены на площадку временного содержания.

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Выяснилось, что часть из похищенных авто уже находилась на авторозборци. Сейчас полиция устанавливает их владельцев.

Фигурантов, которые уже привлекались к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас следователи проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

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Киев, Украина, Авто, Нацполиция, КОРД.
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