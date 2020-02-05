Побил и забрал куртку: В Донецкой области задержали мужчину за ограбление

Новости Украины:В Донецкой области мужчина побил прохожего, а затем отобрал у него куртку, правонарушитель задержан.

Мужчина нанес прохожему более 10 ударов, после чего забрал у него верхнюю одежду и убежал. Сейчас фигуранта привлекают к уголовной ответственности.

2 февраля в 19.00 у кафе на одной из улиц Центрального района неизвестный в состоянии алкогольного опьянения вступил в словесный конфликт с 36-летним мариупольцев.

От оскорбительных слов спор перерос в жестокое избиение: один из мужчин взял кусок асфальта и более 10 раз ударил им своего оппонента в лицо, а после того отобрал у него куртку.

Когда потерпевший вырвался и успел пробежать несколько метров, злоумышленник догнал его и стал бить ногами.

С травмами мужчина был доставлен в больницу.

Оперативники Центрального отдела полиции вместе с сотрудниками патрульной полиции начали неотложные розыскные мероприятия и нашли подозреваемого на одной из прилегающих улиц.

Им оказался местный житель 1998 года рождения, который уже привлекался к уголовной ответственности за угон транспортного средства.

Имущество, принадлежащее потерпевшему изъяты.

Фигуранта задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Продолжается досудебное расследование.