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Из-за сильных снегопадов в 13 областях Украины люди остались без света

Из-за сильных снегопадов в 13 областях Украины люди остались без света
09:11 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины.

В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) по состоянию на утро четверга обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ветер, налипание мокрого снега) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 600 населенных пунктов в 13 областях, а именно: Одесская - 137, Днепропетровская - 120, Херсонская - 87, Николаевская - 59, Кировоградская - 57, Донецкая - 34, Полтавская – 27, Ивано-Франковская - 26, Запорожская - 19, Черновицкая - 19, Черкасская - 8, Винницкая -4 и Закарпатская – 3", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в четверг утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в ближайшие дни юго-восточная часть Украины останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ожидается, что дождь сменится сильным снегом со штормовым ветром. Также по всей территории страны ожидается похолодание из-за перемещения холодного воздуха с северо-запада Европы.

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В четверг 6 февраля в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. Ветер порывами 20-25 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 5° мороза.

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Погода, Электричество, Снег, Снегопады, ГСЧС.
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