Полиция задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки во Львове

Новости Украины:Полиция задержала подозреваемых в поджоге автомобиля журналистки "Радио Свобода" во Львове.

Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге автомобиля "Мицубуши кольт", принадлежащего корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Полиция Львовской области задержала подозреваемых в поджоге авто журналистки "Радио Свобода" Галины Терещук. Проведены обыски. Доказательной базы хватает. Поджигатель - студент, гражданин Молдовы. Кто его побудил на такое - устанавливаем. Безопасность журналистов – приоритет", - написал Аваков на странице в Твиттере в четверг.

Как сообщалось, 30 января неизвестный поджег легковой автомобиль "Мицубуши кольт", принадлежащий корреспондентке "Радио Свобода" Галине Терещук.

Инцидент произошел в промежутке от полуночи до 00:10 минут на улице Кубийовича.

Терещук работает корреспонденткой "Радио Свобода" во Львове с 2000 года.