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Экс-министра образования Табачника засекли в Крыму (Фото)

Экс-министра образования Табачника засекли в Крыму (Фото)
11:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывшего министра образования времен Януковича заметили у здания налоговой службы в Симферополе.

В аннексированном Крыму заметили бывшего министра образования времен Виктора Януковича, экс-депутата Верховной Рады Украины (от "Партии регионов") Дмитрия Табачника.

Как сообщает сайт Крым.Реалии, бывшего украинского политика заметили 5 февраля у здания налоговой службы в Симферополе на улице Мате Залки. Сайт также опубликовал соответствующее фото Табачника.

Крым.Реалии попытались связаться с Табачником, но его украинские номера не обслуживаются.

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После аннексии Крыма Россией в 2014 году Табачник был включен в санкционный список Евросоюза. В 2015 году Служба безопасности Украины объявила его в розыск. Табачнику инкриминируют хищение государственного имущества в особо крупных размерах. До этого ему было объявлено подозрение в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением. В 2015 году сообщалось, что Табачник скрывается в Израиле.

 

Напомним, Николай Полозов намерен в судебном порядке добиться возобновления следственных действий по факту смерти Веджие Кашка.

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Симферополь, Крым, Дмитрий Табачник, Оккупированный полуостров.
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