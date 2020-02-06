На надбавки медикам и педагогам в бюджете Киева заложено 1,7 млрд грн

Новости Украины:Виталий Кличко заявил, что в городском бюджете на надбавки медикам и педагогам заложено почти 1,7 миллиарда гривень.

На муниципальные надбавки в бюджете столицы на 2020 год предусмотрено около 1,683 млрд грн, из них 1,215 грн для педагогов и почти 468 млн грн для медицинских работников.

Об этом заявил в начале заседания Киевсовета Киевский городской председатель Виталий Кличко, комментируя планы города продолжить оказывать поддержку столичным медикам и педагогам в текущем году.

По его словам, столичные власти сохранят программу местных стимулов для учителей и медицинских работников. Несмотря на то, что с 1 апреля медицинские учреждения переходят на новую модель финансирования - из государственного бюджета, город продолжит выплачивать надбавки для врачей и медсестер.

Так, кроме платы, которую они будут получать за предоставленную услугу из госбюджета от Национальной службы здоровья, - будут получать и доплату из местного бюджета.

"Речь идет о врачах и медсестрах вторичного и третичного уровня. Мы готовим изменения в Городскую целевую программу "Здоровье киевлян" и осуществляем расчеты для максимального увеличения доплат", - сказал мэр.

По словам Кличко, городские надбавки для работников образования в Киеве самые высокие по сравнению с другими городами Украины. "Мы эту тенденцию сохраним", - заявил мэр.

"Сегодня, в частности, должны рассмотреть и принять изменения в программы "Образование". Образовательная и медицинская отрасли - это отрасли, на которые столица выделяет больше всего средств из городского бюджета. И эти сферы остаются для нас в приоритете", - сказал Кличко.

Напомним, в Киеве двое мужчин устроили погоню со стрельбой.