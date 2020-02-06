Разведка заявила о прибытии на Донбасс комиссии РФ

Новости Украины:В Минобороны заявили, что на территории Донбасса находится комиссия, в составе которой есть представители РФ.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится комиссия Южного военного округа ВС РФ, в состав которой входят офицеры Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург).

Об этом говорится в сводке пресс-службы Министерства обороны Украины об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил.

По данным разведки, указанная комиссия, в том числе, осуществляет контроль мероприятий боевой подготовки.

Кроме того, командование ВС РФ продолжает наращивать интенсивность мероприятий боевой подготовки соединений и частей 1 (Донецк), 2 (Луганск) так называемых "артиллерийских корпусов".

"Основные усилия противника сосредоточены на подготовке и проверке готовности к применению артиллерийских подразделений, в том числе с выполнением стрельб в составе минометных батарей и артиллерийских дивизионов во взаимодействии с разведывательными подразделениями", - говорится в сообщении.

Напомним, Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.