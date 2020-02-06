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Кличко рассказал, во сколько обойдется восстановление Дома учителя

Кличко рассказал, во сколько обойдется восстановление Дома учителя
16:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Виталий Кличко сообщил, что реконструкция столичного Дома учителя обойдется городскому бюджету в 1 миллиард гривень.

Стоимость восстановления Киевского городского дома учителя на ул. Владимирской, 57 оценивается в 1 млрд грн.

Об этом сообщил Киевский городской председатель Виталий Кличко во время часа вопросов к мэру.

"Сейчас разрабатывается проект. Как только будет проект, мы сможем сразу сказать смету. Мой заместитель сейчас говорит, что это будет не просто реставрация. И реставрация этого дома может потянуть около 1 млрд грн. Но мы сможем четкие цифры сказать, когда будет проект" - сказал Кличко. Дата начала работ пока не известна.

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Но, как отметил мэр, городские власти "однозначно будут информировать депутатов и общественность о том, что происходит с этим историческим зданием".

Он подчеркнул, что городские власти были вынуждены около двух лет назад закрыть Дом учителя из-за его состояния.

"Ему более 100 лет, ни разу реконструкции не было. Там деревянные перекрытия, дом находится в аварийном состоянии", - сказал Кличко.

Как сообщалось ранее, 6 июня 2017 года заместитель председателя КГГА Александр Спасибко заявил, что власти столицы рассчитывают начать реставрацию Дома учителя в конце года.

"Но строители смогут зайти туда только тогда, когда все арендаторы будут отселены" - сказал Спасибко.

4 июня 2019 года заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Валентин Мондриевский заявил, что в Киеве в ближайшее время начнется реставрация Дома учителя.

Столичные власти заверяют, что все арендаторы, в том числе Музей Украинской революции, вернутся в здание после реставрации.

Напомним, Суд оставил фигуранта дела "Воздушного экспресса" под стражей до 14 февраля.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Реконструкция, Дом учителя.
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