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Час вопросов к мэру: депутаты Киевсовета разблокировали трибуну

Час вопросов к мэру: депутаты Киевсовета разблокировали трибуну
15:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Киевсовете разблокирована трибуна для проведения часа вопросов к мэру.

В Киевском городском совете разблокирована трибуна для проведения часа вопросов к Киевскому городскому голове Виталию Кличко.

Представители депутатской группы "Киевская команда", которые блокировали трибуну Киевсовета, заняли рабочие места в сессионном зале. Депутаты начали задавать вопросы мэру.

После часа вопросов депутатский корпус должен начать рассмотрение повестки дня.

Как сообщалось ранее, в Киевском городском совете до обеденного перерыва больше часа продолжался согласительный совет из-за вопроса о назначении новых руководителей двух постоянных комиссий горсовета.

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Во время согласования повестки дня председатель депутатской группы "Киевская команда" Сергей Гусовский от всей группы инициировал снять вопрос назначения председателей комиссий с рассмотрения, отметив, что он не согласован со всеми политсилами в Киевсовете.

"Если такой проект решения будет проголосован, то будет, фактически, идти речь об узурпации власти со стороны фракции "Солидарность", потому что дополнительно две позиции председателей комиссий получат представители этой фракции", - заявил он.

В то же время снятие проекта с рассмотрения при голосовании не поддержало необходимое большинство, поэтому депутаты "Киевской команды" вышли на трибуну и озвучили требование к руководству Киевсовета все же учесть их мнение.

После этого Прокопив объявил согласительный совет и пригласил на него председателей фракций и групп. Перерыв в заседании из-за согласительного совета длился больше часа, после чего Прокопив вернулся в сессионный зал и, не проинформировав о результатах согласительного совета, объявил обеденный перерыв до 14.30.

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После обеденного перерыва представители "Киевской команды" заблокировали президиум Киевсовета.

Проектом решения, включенным в повестку дня, предлагается назначить, в частности, на должность председателя комиссии Киевсовета по вопросам собственности депутата Максима Конобаса (фракция "Солидарность") вместо Леонида Антоненко (депутатская группа "Киевская команда"). Кроме того, предлагается назначить председателем комиссии Киевсовета по вопросам регламента и депутатской этики Вадима Сторожука (фракция "Солидарность"). Ранее эту комиссию возглавлял представитель депутатской группа "Киевская команда" Олег Макаров, который сейчас стал народным депутатом.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Столица, Киевгорсовет, Час вопросов к мэру.
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