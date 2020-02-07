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Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
10:32 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Погода в Украине в ближайшее время ухудшится, в частности, ожидается сильный ветер и дальнейшее снижение температуры.

Синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий 7 февраля в Украине и прогнозируют порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/сек.

"7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13° мороза, днем 1-6° мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении. 

Кроме того, спасатели обращают внимание на снеголавинную ситуацию. В высокогорье Закарпатской области и горах Ивано-Франковской и Львовской областей из-за снегопадов и метелей есть значительная снеголавинная опасность третьего уровня. В горных районах Закарпатской области угроза схода снега на дороги.

В Украине из-за непогоды 200 населенных пунктов - без света

Напомним, местами небольшой снег, температура в некоторых областях снизится до 10 градусов мороза. На севере и востоке страны днем -3...-5 и небольшой снег, ночью также ожидается снежная погода, температура -7...-10. В западных областях переменная облачность, снег пройдет только в Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областях. Температура днем -2...-4, а ночью до 8 градусов мороза. На Закарпатье днем потеплеет до +4, а ночью 0...-2. На юге Украины местами пройдет снег. Температура днем здесь до 3 градусов мороза, а ночью до -6. В Крыму также небольшой снег, столбик термометра днем и ночью 0...+2. В центре страны целый день будет идти небольшой снег. Днем -3...-5, а ночью похолодает до -8.

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Штормовое предупреждение, Спасатели, ГСЧС, Сильный ветер.
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