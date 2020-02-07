Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон

Новости Украины:В Украине в пятницу ожидается снег, на дорогах гололедица, температура днем ​​2-7° мороза.

В ближайшие сутки, 7 февраля, циклон покинет территорию Украины, и погодные условия улучшатся, но арктический воздух, продолжающий поступать с севера Европы, охватит всю территорию и температура снизится, сообщает Укргидрометцентр.

В пятницу небольшой снег, ночью в Карпатском регионе, Запорожской, Донецкой и Луганской областях умеренный снег (только днем в большинстве западных областей без существенных осадков). На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 1-7° мороза; на Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-3° тепла.

В Киеве в пятницу небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 7 февраля самая высокая температура днем были 9,2 в 2004г., самая низкая ночью -32,2 в 1929г.

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на пятницу, 7 февраля:

Ужгород – +2...+4

Львов – -1...-3

Ивано-Франковск – -1...-3

Тернополь – -1...-3

Черновцы – -1...-3

Хмельницкий – -2...-4

Луцк – -1...-3

Ровно – -1...-3

Житомир – -1...-3

Винница – -2...-4

Одесса – -1...+1

Николаев – -1...-3

Херсон – -1...-3

Симферополь – 0...+2

Кропивницкий – -2...-4

Черкассы – -2...-4

Чернигов – -3...-5

Сумы – -3...-5

Полтава – -4...-6

Днепр – -3...-5

Запорожье – -2...-4

Донецк – -3...-5

Луганск – -3...-5

Харьков – -3...-5

Киев – -3...-5

В субботу, 8 февраля, в Украине без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-11° мороза, днем от 3° мороза до 2 тепла; в восточных областях и в Карпатах ночью 10-15° мороза, днем 2-7° мороза;

В Киеве в субботу без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу, в Украине 9 февраля осадки не ожидаются. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на Правобережье на западный, 5-10 м/с. Температура на Левобережье, кроме Сумской и Черниговской областей, и в Карпатах ночью 10-15°, днем 2-7° мороза; на остальной территории ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

На Киевщине 9 февраля также, без осадков. На дорогах - гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 9 февраля, фото: meteo.gov.ua

Синоптики в Украине 10 февраля не прогнозируют осадков, лишь днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, в Карпатах - умеренный мокрый снег; температура ночью 1-7° мороза, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 6-12° мороза, днем 1-7° тепла, в восточных областях около 0°.

Прогноз погоды на 10 февраля, фото: meteo.gov.ua

11 февраля временами осадки в виде мокрого снега и дождя; температура ночью и днем от 2° мороза до 4° тепла (ночью на востоке 0-6° мороза, днем на юге 2-8° тепла).

В столичном регионе 10 февраля ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла. 11 февраля временами мокрый снег и дождь; температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой.

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.