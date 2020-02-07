Пропал человек: В Донецкой области исчезла 16-летняя девушка (Фото)

Новости Украины:В Донецкой области сейчас активно ведутся поиски 16-летней пропавшей девушки.

В Донецкой области ищут несовершеннолетнюю Юлию Жолобович, которая исчезла в ночь с 5 на 6 февраля. Полицейские отрабатывают территорию Бахмутского и прилегающих районов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В поисках девушки более ста полицейских обследуют сейчас поля, лесополосы, опрашивают жителей, проверяют автостанции и вокзалы.

К сводной поисковой группы привлечены сотрудники полиции Константиновки и Торецка, военнослужащие Национальной гвардии.

Поиски Юлии не прекращаются ни днем, ни ночью. В настоящее время их территория значительно расширена.

Работа по установлению местонахождения пропавшего ребенка будет продолжаться, пока девушку не найдут.

Ориентировка с приметами и фото девушки разосланы во все СМИ, распространенные в общественных местах и на блокпостах региона.

Также полицейские продолжают опрашивать возможных свидетелей: водителей междугородних автобусов, таксистов, работников железнодорожных вокзалов.