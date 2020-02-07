Скачать
Пятница, 07.02.2020
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Рынок земли: Рада перенесла рассмотрение законопроекта
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Кабмин установил лимиты на премии топ-менеджеров госкомпаний
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Когда состоится прощание с Коби Брайантом
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности
Xiaomi Mi 9 установил абсолютный рекорд по мощности

Пропал человек: В Донецкой области исчезла 16-летняя девушка (Фото)

Смотрите фото (4)
Пропал человек: В Донецкой области исчезла 16-летняя девушка (Фото)
14:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: dn.npu.gov.ua

Новости Украины:В Донецкой области сейчас активно ведутся поиски 16-летней пропавшей девушки.

В Донецкой области ищут несовершеннолетнюю Юлию Жолобович, которая исчезла в ночь с 5 на 6 февраля. Полицейские отрабатывают территорию Бахмутского и прилегающих районов. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

В поисках девушки более ста полицейских обследуют сейчас поля, лесополосы, опрашивают жителей, проверяют автостанции и вокзалы.

К сводной поисковой группы привлечены сотрудники полиции Константиновки и Торецка, военнослужащие Национальной гвардии. 

Товар на 1,5 млн: В Киеве перекрыли международный канал поставки наркотиков

Поиски Юлии не прекращаются ни днем, ни ночью. В настоящее время их территория значительно расширена.

Работа по установлению местонахождения пропавшего ребенка будет продолжаться, пока девушку не найдут. 

Ориентировка с приметами и фото девушки разосланы во все СМИ, распространенные в общественных местах и на блокпостах региона.

В Запорожской области перевернулась маршрутка с пассажирами

Также полицейские продолжают опрашивать возможных свидетелей: водителей междугородних автобусов, таксистов, работников железнодорожных вокзалов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Донецк, СМИ, Исчезновение, Нацполиция, ГУНП.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
04 Мороз, снег и гололед: в Украине продолжает бушевать циклон
05 "Зеленский был на допросе": Зверобой поделилась деталями дела против нее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
Кабмин провел аудит всех шахт: убыточные закроют, горняков трудоустроят
Кабмин провел аудит шахт: убыточные закроют
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Экс-жена Владимира Остапчука рассказала о его угрозах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь