"Вымерший город": Житель Донецка показал, как сейчас выглядит населенный пункт

Новости Украины:В Донецке житель снял и выложил видео, как сейчас выглядит город "призрак".

Житель Донецка рассказал о том, что трафик в городе после оккупации в разы уменьшился, и теперь добраться на автомобиле от окраины до центра можно всего за 11 минут.

Видео поездки он выложил на Youtube.

Свою поездку дончанин начал от Путиловского моста, который был взорван в 2014 году, в Киевском районе. По его словам, до войны на трассе был очень плотный трафик, а теперь автомобилей практически нет.

"На работу реально невозможно было попасть. На работу многие опаздывали, кто жил на севере города. Им приходилось иногда по 1,5 часа стоять в пробках… Сейчас пусто", – сказал он

Далее мужчина проехал по проспекту Киевскому. По его словам, перед "Евро-2012" были выделены значительные средства, чтобы привести в порядок и облагородить проспект. Он проехал мимо автосалона "Форд", показав, что салон не работает, а разбитые окна в нем закрыты фанерой.

По словам дончанина, ранее на пр. Киевском было сложно снять помещение под бизнес, а сейчас там работают только некоторые магазинчики.

Также в кадр попали ТРЦ "Донецк Сити", здание, где раньше располагалась областная налоговая служба, детская травматология, РСК "Олимпийский", торговый центр "Белый лебедь", который в настоящее время не работает, библиотека им. Крупской, драмтеатр. Поездку мужчина завершил в самом центре города, у площади Ленина.

Дончанин сообщил, что ехал в будний день по практически пустым улицам примерно со скоростью 50 км/ч, останавливаясь на светофорах и иногда немного ускоряясь. Дорога от Путиловского моста до площади Ленина в центре города заняла у него всего 11 минут.