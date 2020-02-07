Подстрелила в тире: В Полтавской области девушка смертельно ранила своего инструктора

Новости Украины:В Полтавской области 18-летняя посетительница тира открыла огонь по своему инструктору

В Полтаве 18-летняя посетительница тира застрелила 64-летнего инструктора.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области.

"Сегодня, 7 февраля, около 13 часов в полицию Полтавы поступила информация, что в местном городском тире, расположенном по улице Пилипа Орлика, из огнестрельного оружия смертельно ранен инструктор", - говорится в сообщении.

Во время работы на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что смертельные ранения работнику тира нанесла 18-летняя посетительница, жительница Днепра.

По факту умышленного убийства 64-летнего полтавчанина начато досудебное расследование.

Сейчас подозреваемая задержана. Ее действия согласно ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины квалифицируются как умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7-ми до 15-ти лет.

Вещественные доказательства изъяты. Обстоятельства и мотивы данного преступления устанавливает следствие.