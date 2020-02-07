В Николаеве в частном доме нашли мертвых супругов, подробности выясняют

Новости Украины:В Николаевской области сотрудники ГУНП выясняют подробности гибели мужчины и его супруги.

В Николаевской области в частном доме нашли женщину с телесными повреждениями и повешенного мужчину во дворе.

Об этом сообщает ГУНП в Николаевской области.

"Сегодня, 7 февраля, около 12:50 в Снигиревский отдел полиции ГУНП в Николаевской области поступило сообщение о том, что в одном из сел района во дворе домовладения обнаружен мертвым 40-летний мужчина, и в доме - его 35-летнюю сожительницу", - говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, эксперт, осмотрев тело женщины, обнаружил телесные повреждения. Мужчина же покончил жизнь самоубийством путем повешения.

На месте происшествия правоохранители установили, что утром между супругами происходила ссора.

Информация об указанном факте внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство), как того требует процедура в случае событий со смертельным исходом.

Для установления окончательной причины смерти тела направлены на проведение экспертизы.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и причины трагедии.