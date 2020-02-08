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Сто тысяч долларов за 10 га земли: В Винницкой области депутата поймали на взятке

Сто тысяч долларов за 10 га земли: В Винницкой области депутата поймали на взятке
10:20 Сегодня Телеграф УНН Фото: Нацполиция

Новости Украины:Местный депутат, вместе со своими пособниками. хотел получить 100 тысяч долларов за 10 гектар земли.

В Винницкой области сто тысяч долларов неправомерной выгоды за 10 га земли хотел получить депутат и его пособники - криминальные авторитеты. Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой области.

Как сообщили в прокуратуре, депутат одного из городских советов Винницкой области, заручившись поддержкой городского головы и трех пособников, двое из которых являются влиятельными в криминальном мире лицами, так называемыми, "криминальными авторитетами", обещал предпринимателю обеспечить голосование депутатами городского совета и им лично решения о предоставлении в пользование 10 гектаров земли для осуществления предпринимательской деятельности. Кроме того, указанные лица гарантировали безусловное подписание мэром принятого решения и соответствующего договора за неправомерную выгоду в сумме 100 тыс. долларов.

При попытке получения части денежных средств неправомерной выгоды в сумме 20 тыс. долларов, указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Продолжаются обыски по месту жительства и работы фигурантов, изъят предмет неправомерной выгоды, а также средства в сумме 46 тыс. 500 долларов, 6 тыс. 700 Евро, 75 тыс. грн и оружие, сообщили в прокуратуре.

"Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения виновным лицам и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Досудебное расследование осуществляется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной выгоды. За указанное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества).

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Винницкая область, Взятка, Земля, Нацполиция.
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