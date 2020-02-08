В школах Бердянска продлили карантин из-за повышенного эпидпорога

Новости Украины:В школах Бердянска, Запорожской области, школам продлили карантин до 12 февраля.

Из-за гриппа и ОРВИ в школах Бердянска Запорожской области продлили карантин.

Соответствующее решение было принято на заседании постоянной городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает Бердянский городской совет.

"Члены комиссии приняли решение о продлении приостановления образовательного процесса в школах города Бердянск, селах Азовское, Нововасильевка и Роза по 12 февраля включительно. На этот же период приостанавливается проведение массовых мероприятий с воспитанниками и кружковая работа в учреждениях культуры и спорта города", - говорится в сообщении.

По данным обособленного подразделения "Бердянский горрайонный отдел Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр Минздрава Украины" эпидемический порог в Бердянске превышен на 7%.

В Запорожье руководители школ получили телефонограмму от МОН Украины, в которой рекомендуется ввести дополнительные каникулы с 10 по 19 февраля. Продолжать карантин или нет должны решить в понедельник, 10 февраля.

Как сообщалось, в Запорожской области эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 13,7%.

Напомним, Школы Мариуполя будут закрыты на карантин до 12 февраля.