У нардепа от "Слуги народа" неизвестные сняли фары с авто

Новости Украины:Игорь Васильев написал заявление в полицию по факту кражи автомобильных фар и зеркал.

В Киеве из автомобиля, которым пользуется народный депутат из парламентськои фракции "Слуга народа" неизвестные сняли фары и зеркала заднего вида. Об этом сообщили правоохранители.

В полицию обратился нардеп Игорь Васильев, который сообщил, что из автомобиля Audi Q7, которым он пользуется, неизвестные сняли передние фары и зеркала заднего вида, когда автомобиль был припаркован возле жилого дома в Печерском районе столицы.

Сейчас полиция начала досудебное расследование по ст. 187 УК (кража).

Напомним, Полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за серию краж из автотранспорта.