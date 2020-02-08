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У нардепа от "Слуги народа" неизвестные сняли фары с авто

У нардепа от "Слуги народа" неизвестные сняли фары с авто
12:56 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Игорь Васильев написал заявление в полицию по факту кражи автомобильных фар и зеркал.

В Киеве из автомобиля, которым пользуется народный депутат из парламентськои фракции "Слуга народа" неизвестные сняли фары и зеркала заднего вида. Об этом сообщили правоохранители.

В полицию обратился нардеп Игорь Васильев, который сообщил, что из автомобиля Audi Q7, которым он пользуется, неизвестные сняли передние фары и зеркала заднего вида, когда автомобиль был припаркован возле жилого дома в Печерском районе столицы.

Сейчас полиция начала досудебное расследование по ст. 187 УК (кража).

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Напомним, Полицейские задержали мужчину, который находился в розыске за серию краж из автотранспорта.

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Киев, Кража, Нацполиция, Слуга народа, Игорь Василье.
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