Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

СМИ: Зарплаты министров Гончарука в 5 раз больше, чем у предыдущего Кабмина

Смотрите фото (4)
СМИ: Зарплаты министров Гончарука в 5 раз больше, чем у предыдущего Кабмина
15:31 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Украины:В декабре 2019 года, министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн.

Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства. Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на официальные источники.

Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимира Гройсмана.

Так же выросли общие расходы на содержание чиновничьего аппарата. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1,1 млрд грн - на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн).

Милованов: Фермерам-ФОПам будут компенсировать уплаченный ЕСВ

Верховная Рада получила 2 млрд грн финансирования.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", - считает Владимир Омельян, министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

По мнению министра экономики Тимофея Милованова, подавляющее большинство украинцев до сих пор хочет видеть среди руководителей образованных, желательно с дипломом международного образца молодых, но не совсем зеленых, честных и низкооплачиваемых профессионалов, которые живут на сбережения родителей в их квартире.

 

"Напомню, что Виктор Янукович получал 20 тыс.грн заработной платы, но $40 млрд (один бюджет Украины) при нем исчезли", - отметил Милованов.

Напомним, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинские промышленные производители постепенно начинают наращивать объемы производства.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь