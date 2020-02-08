СМИ: Зарплаты министров Гончарука в 5 раз больше, чем у предыдущего Кабмина

Новости Украины:В декабре 2019 года, министрам и заместителям в правительстве Гончарука начислено от 70 тыс. до 220 тыс. грн.

Доходы министров правительства Алексея Гончарука в 2-5 раз выше доходов министров предыдущего правительства. Об этом сообщает НВ.Бизнес со ссылкой на официальные источники.

Доходы нынешней правительственной команды в два-пять раз перекрыли те суммы, которые получали министры и их заместители в Кабмине Владимира Гройсмана.

Так же выросли общие расходы на содержание чиновничьего аппарата. В частности, в госбюджете-2020 на финансирование расходов секретариата Кабмина выделили почти 1,1 млрд грн - на 25,6% больше, чем в 2019-м (848 млн грн).

Верховная Рада получила 2 млрд грн финансирования.

"Власть не объяснила обществу, для чего повышается заработная плата топ-чиновников, зачем это нужно и что это даст каждому гражданину", - считает Владимир Омельян, министр инфраструктуры в правительстве Гройсмана.

По мнению министра экономики Тимофея Милованова, подавляющее большинство украинцев до сих пор хочет видеть среди руководителей образованных, желательно с дипломом международного образца молодых, но не совсем зеленых, честных и низкооплачиваемых профессионалов, которые живут на сбережения родителей в их квартире.

"Напомню, что Виктор Янукович получал 20 тыс.грн заработной платы, но $40 млрд (один бюджет Украины) при нем исчезли", - отметил Милованов.

Напомним, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что украинские промышленные производители постепенно начинают наращивать объемы производства.