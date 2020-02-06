Милованов: Фермерам-ФОПам будут компенсировать уплаченный ЕСВ

Новости Украины:Тимофей милованов говорит, что правительство разработало механизм, который позволит компенсировать фермерам ЕСВ.

Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что фермерские хозяйства, которые зарегистрированные как физлица-предприниматели, будут иметь возможность получить компенсацию из госбюджета за уплаченный ЕСВ.

"Мы запустили механизм регистрации семейных фермерских хозяйств как физических лиц-предпринимателей. Теперь они могут выбирать упрощенную систему налогообложения — единый налог 4 группа. Речь идет о 3,9 млн личных сельских хозяйств — а это очень мощная часть всего агро", — подчеркнул он.

Тимофей Милованов сообщил, что за прошлый год почти 4 миллиона частных сельских хозяйств уплатили в бюджет страны 41% валовой продукции сельского хозяйства.

Он подчеркнул, что в связи с этим, такие сельские хозяйства могут претендовать на компенсацию из государственного бюджета за уплаченный ЕСВ.

Напомним, Тимофей Милованов рассказал о новом законе "О труде".