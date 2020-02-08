Скачать
Суббота, 08.02.2020
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
В Украине заложено строительство двух боевых катеров
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
Гибель Коби Брайанта: трагедию можно было избежать за 12 секунд
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Экс-полицейские в Обухове обустроили мощную нарколабораторию (Фото)

Смотрите фото (4)
Экс-полицейские в Обухове обустроили мощную нарколабораторию (Фото)
16:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: СБУ

Новости Украины:В Обухове бывшие полицейские обустроили масштабную нарколабораторию.

Служба безопасности Украины ликвидировала в Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению метадона и амфетамина, созданную бывшими правоохранителями, сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили нарколабораторию на окраине Обухова в промышленном помещении. За месяц злоумышленники изготавливали до 5 кг метадона и до 10 кг амфетамина", - сказано в сообщении

В ведомстве отметили, что наркотики злоумышленники сбывали дилерам по всей территории Украины, а за полученные деньги приобретали недвижимость и автомобили.

Во время проведения обысков по месту нахождения подпольного "производства", правоохранители изъяли более 2 кг метадона, 3,5 кг амфетамина. Стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет 4,9 млн грн.

"Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков", - добавили в СБУ.

В Ровенской области женщина заказала убийство бывшего мужа-бизнесмена

Сотрудники спецслужбы задержали трех участников группировки, среди них двое организаторов - бывших полицейских.

Товар на 1,5 млн: В Киеве перекрыли международный канал поставки наркотиков

Продолжается досудебное следствие по ст.207 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

СБУ, Киевская область, Наркотики, Обухов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский попросил Папу Франциска помочь с освобождением пленных украинцев
Зеленский попросил у Папы Римского помощи
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Боевики на Донбассе применили тяжелое вооружение
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Оскар-2020: интересные факты о долгожданной кинопремии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь