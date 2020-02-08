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Освобождал из полиции, но сам попался: В Ровно задержали афериста

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Освобождал из полиции, но сам попался: В Ровно задержали афериста
16:45 Сегодня Телеграф Фото: rv.npu.gov.ua

Новости Украины:Сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который занимался освобождением задержанных родственников жителей Ровно.

Все происходило по привычной схеме. Вчера, около 14 часов на стационарный телефон 53-летней ривнянки позвонил неизвестный мужчина, представился работником милиции и сообщил, что ее сын совершил ДТП. За избежание ответственности нужны три тысячи долларов США. В это время в квартире также находился муж хозяйки, который заподозрил неладное и сразу сообщил в полицию.

53-летняя жительница, как и договорились было с псевдополицейським, деньги положила в почтовый ящик в подъезде. Когда мужчина подошел к ящику, его задержали сотрудники уголовного розыска и киберполицейских.

Злоумышленником оказался 21-летний житель Днепропетровской области, который в Ровно около 10 дней «работает» и живет в гостинично-развлекательном комплексе. Парень уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и незаконное завладение транспортным средством, за что отбывал наказание в местах лишения свободы.

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Жителю Днепропетровщины сообщили о подозрении в совершении мошенничества. Сегодня, восьмого февраля, по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, следственные действия продолжаются также в отношении ранее судимого за имущественные преступления 26-летнего жителя Днепропетровской области, который находился у подъезда. Мужчина свое участие в преступлениях отрицает.

Правоохранители продолжают расследование в указанных уголовных производствах и устанавливают круг всех лиц, причастных к афере.

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Украина, Ровно, Нацполиция, Аферизм.
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