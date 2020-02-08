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В Днепре совершено разбойное нападение на директора мясной фабрики

В Днепре совершено разбойное нападение на директора мясной фабрики
14:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:У директора мясной фабрики в Днепре неизвестные похитили 40 тысяч долларов.

В Днепре неизвестные ограбили директора местной мясной фабрики. Об этом сообщили правоохранители.

Вечером трое неустановленных мужчин в масках проникли в частное домовладение, где напали на хозяина (директора мясной фабрики) и его жену.

Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев. После чего завладели деньгами на общую сумму более 40 000 долларов и драгоценностями. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления. Начато досудебное расследование по статье "Разбой".

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Днепропетровская область, Нацполиция, Напедение.
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