В Днепре совершено разбойное нападение на директора мясной фабрики

В Днепре неизвестные ограбили директора местной мясной фабрики. Об этом сообщили правоохранители.
Вечером трое неустановленных мужчин в масках проникли в частное домовладение, где напали на хозяина (директора мясной фабрики) и его жену.
Нападавшие, угрожая пистолетом, связали хозяев. После чего завладели деньгами на общую сумму более 40 000 долларов и драгоценностями. С награбленным злоумышленники скрылись с места преступления. Начато досудебное расследование по статье "Разбой".
Напомним, у нардепа от "Слуги народа" неизвестные сняли фары с авто.