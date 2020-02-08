Стальное столкновение: На Волыни произошло ДТП, пострадавших госпитализировали

Новости Украины:На Волыни вчера столкнулись между собой и влетели в кювет две машины, водителя одной из них с травмами доставили в больницу.

Вчера на автодороге вблизи села Колодяжное Ковельского района автомобиль "Chevrolet Captiva" столкнулся с "Opel Movano".

В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

За рулем "Chevrolet Captiva" находился 46-летний житель Ровенской области. Выполняя маневр обгона водитель столкнулся с автомобилем "Opel Movano", под управлением 33-летнего жителя Луцка. Транспортные средства взлетели в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля "Opel Movano" получил телесные повреждения. Его доставили в травмпункт Ковельского МТМО.

В этот же день по проспекту Возрождения в Луцке 23-летний местный житель, управляя автомобилем "Fiat Doblо", врезался в припаркованный автомобиль "Toyota RAV 4".

В результате ДТП пострадал водитель "Fiat Doblо", который отказался от госпитализации.

По обоим фактам ДТП продолжаются досудебные расследования начаты по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.