Скачать
Суббота, 08.02.2020
Зеленский в Ватикане: Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего
Зеленский в Ватикане: Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего
"Sea Breeze 2020": к международным учениям в Украине присоединятся новые страны
"Sea Breeze 2020": к учениям в Украине присоединятся новые страны
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
Олимпиада в Токио-2020: как повлияет фактор коронавируса
В новом амплуа: украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"
Украинская певица попробует себя в роли тренера "Лиги смеха"

Стальное столкновение: На Волыни произошло ДТП, пострадавших госпитализировали

Стальное столкновение: На Волыни произошло ДТП, пострадавших госпитализировали
17:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:На Волыни вчера столкнулись между собой и влетели в кювет две машины, водителя одной из них с травмами доставили в больницу.

Вчера на автодороге вблизи села Колодяжное Ковельского района автомобиль "Chevrolet Captiva" столкнулся с "Opel Movano".

В результате ДТП один водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу.

За рулем "Chevrolet Captiva" находился 46-летний житель Ровенской области. Выполняя маневр обгона водитель столкнулся с автомобилем "Opel Movano", под управлением 33-летнего жителя Луцка. Транспортные средства взлетели в кювет.  

Масштабное ДТП в Венгрии: погибло двое украинцев

В результате ДТП водитель автомобиля "Opel Movano" получил телесные повреждения. Его доставили в травмпункт Ковельского МТМО.

В этот же день по проспекту Возрождения в Луцке 23-летний местный житель, управляя автомобилем "Fiat Doblо", врезался в припаркованный автомобиль "Toyota RAV 4". 

В результате ДТП пострадал водитель "Fiat Doblо", который отказался от госпитализации.

В Ровно задержали преступника, который сломал мост проехав по нему на грузовике

По обоим фактам ДТП продолжаются досудебные расследования начаты по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ДТП, Авария, Жертвы, Волынь, Пострадавшие, Авто, Автотранспорт, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зима отменяется: в Украину идет потепление
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
04 Завершение децентрализации: Совет Европы призывает изменить Конституцию Украины
05 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
В аэропорту Харькова усилили контроль из-за коронавируса
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
Зеленский пригласил Папу Римского в Украину
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял &quot;коллег&quot; и покончил с собой
СМИ: в ОРДЛО боевик расстрелял "коллег" и покончил с собой
Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок &quot;Дулиттла&quot; (Фото)
Роберт Дауни-младший поделился старым снимком со съемок "Дулиттла" (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь