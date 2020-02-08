В Ивано-Франковской области в частном доме взорвался котел, есть пострадавшие

Новости Украины:На Прикарпатье в жилом доме произошел взрыв котла, пострадала женщина и двое детей.

В Калушском районе Ивано-Франковской области в жилом доме взорвался котел. В результате происшествия пострадала женщина и двое детей.

Об этом сообщили в ГСЧС Ивано-Франковской области.

"В Калушском районе произошел несчастный случай. Как сообщили медики, в больницу доставили трех человек", - сообщили в ГСЧС.

Спасатели сообщили, что на месте работали правоохранители и сотрудники газовой службы.

По информации полиции, несчастный случай произошел в селе Томашовцы.

"... в Калушскую ЦЛР доставлено 27-летнюю женщину и двух малолетних детей 2014 и 2016 рождения", - сообщили правоохранители.

По их информации, женщина получила около 40% ожогов тела.

"Дети тоже получили ожоги рук, лица и грудной клетки", - сообщили в полиции.