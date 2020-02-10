В Киеве за прошедшие сутки произошло не менее сотни преступлений

Новости Украины:В отделения Нацполиции Киева с начала прошлых суток поступило около двухста сообщений.

С начала прошлых суток в Нацполицию поступило не менее 187 сообщений.

Об этом сообщает ГУНП города Киев.

Среди них: грабежи - 3; хулиганства - 3; кражи - 126.

Из всех правонарушений только в 20 случаях уже удалось установить подозреваемых.

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области мужчину насмерть засыпало землей во время копания четырехметровой траншеи для ливневой канализации. Его тело доставали спасатели с помощью экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Также напомним, что с 9 февраля, улицы города Мукачево Закарпатской области круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.