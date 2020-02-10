В Киеве за прошедшие сутки произошло не менее сотни преступлений

С начала прошлых суток в Нацполицию поступило не менее 187 сообщений.
Об этом сообщает ГУНП города Киев.
Среди них: грабежи - 3; хулиганства - 3; кражи - 126.
Из всех правонарушений только в 20 случаях уже удалось установить подозреваемых.
Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области мужчину насмерть засыпало землей во время копания четырехметровой траншеи для ливневой канализации. Его тело доставали спасатели с помощью экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Также напомним, что с 9 февраля, улицы города Мукачево Закарпатской области круглосуточно будут патрулировать нацгвардейцы.