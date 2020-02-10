В Николаевской области на пожаре погибло два человека

Новости Украины:Тела погибших - мужчины 1955 г.н. и женщины 1960 г.н. были обнаружены в одном из помещений.

В Николаевской области произошел пожар в дачном доме на ул Дачной садового общества "Нива" Кирьяковского сельского совета, в результате которого погибли двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что пламя охватило здание, в котором могли находиться люди. В первую очередь все силы были направили на тушение и их поиск. Тела погибших - мужчины 1955 г.н. и женщины 1960 г.н. были обнаружены в одном из помещений.

"В 21:10 пожар локализовали, в 22:09 ликвидировали на площади 50 м кв, его предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре во время пожара в одной из комнат общежития пострадали 5 человек.