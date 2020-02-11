На Закарпатье полицейские задержали пенсионера за сбыт взрывчатки

Новости Украины:Мужчина занимался сбытом взрывчатых веществ неподалеку от местной автостанции.

На Закарпатье полицейские задержали 65-летнего жителя пгт Вышково, который сбывал взрывчатые вещества вблизи автовокзала в городе Хуст.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области.

Отмечается, что 10 февраля в ходе проведения контроля за совершением уголовного преступления оперативники сектора уголовной полиции Хустского отдела задержали 65-летнего жителя пгт Вышково.

"Находясь возле автовокзала в городе Хуст, мужчина сбывал заготовки детонаторов и сыпучее измельченное вещество, похожее на порох. Деньги, а именно 1 тыс. грн, полученные им при продаже взрывчатых веществ, правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Хустского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Следствие по делу продолжается.

Мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следствие по делу продолжается.

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