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Штаб ООС: Боевики готовят провокации

Штаб ООС: Боевики готовят провокации
06:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Оккупанты готовят провокации накануне заседания в Минске.

Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения.

Об этом заявили в штабе Операции Объединенных сил.

Пресс-центр штаба информирует, что 11 февраля боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин.

"Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь в ответ и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

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Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.

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В Штабе напомнили, что "силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов".

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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