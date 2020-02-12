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На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение

На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Орехово, Крымское.

День на Донбассе: противник бил из запрещенных минометов

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Напомним, накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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