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Среда, 12.02.2020
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В Киеве ограничат движение на одном из мостов

В Киеве ограничат движение на одном из мостов
07:38 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В среду, 12 февраля, в Киеве на Северном мосту частично ограничат движение.

На части Северного моста Киева через реку Десенка 12 февраля будет проводить текущий ремонт КП "Киевавтодор".

Об этом говорится на странице коммунального предприятия в Facebook.

Отмечается, что ремонтные работы будут проводить с 9 утра до 14 часов дня в направлении Троещины и с 14:00 до 20:00 в направлении станции метро "Почайна".

"Чтобы меньше влиять на трафик в первой части дня будем работать в направлении Троещины. А после обеда - в сторону станции метро "Почайна"", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало агентство, с 10 февраля специалисты ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В. Н. Шимановского" начнут обследование моста имени Е.О. Патона и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.

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Напомним, в экспертизу передан проект корректировки сметы реконструкции Шулявского путепровода в Киеве, согласно которому общая стоимость строительных работ превысит 1 млрд грн. 

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Киев, Мост, Ремонт дороги, Движение транспорта.
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