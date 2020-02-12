Свыше двух тысяч: в ГСЧС отчитались о количестве уничтоженных боеприпасов

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что с начала года было уничтожено почти 2,5 тысяч взрывоопасных предметов.

С начала года пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям изъяли и уничтожили уже 2 тыс. 455 взрывоопасных предметов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС Украины ежедневно проводят работы по обследованию территории страны, выявлению, изъятию и уничтожению взрывоопасных предметов, как времен прошлых войн, так и современных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Также продолжаются работы по гуманитарному разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей.

"В целом с начала 2020 года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 2 тыс. 455 взрывоопасных предметов, в том числе, 19 авиационных бомб", - отметили в ведомстве.

ГСЧС призывает соблюдать правила безопасного обращения с взрывоопасными или неизвестными предметами.

Напомним, В селе Славское (Львовская область) в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка.