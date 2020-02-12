На горнолыжном курорте Львовщины массово отравились отдыхающие

Новости Украины:В селе Славское (Львовская область) в отеле отравились 14 человек, из них 4 ребенка.

В Сколевскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района. Об этом сообщает ГСЧС.

"11 февраля в ГСЧС поступила информация, что в Сколевскую центральную районную больницу с подозрением на пищевое отравление госпитализированы 14 человек (из них 4 ребенка), которые питались в гостинице "Рандеву" в с. Славское Сколевского района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", говорится в сообщении.

Ранее в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция" госпитализировали 7 иностранных студентов медуниверситета.

Как сообщалось, во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав.