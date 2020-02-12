Сидя за решеткой "заработали" почти 70 тысяч гривень: В Киеве разоблачили мошенников

Новости Украины:В Киеве разоблачены телефонные мошенники, которые, находясь в СИЗО, обманули женщину на 69 тысяч гривень.

Двое заключенных государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" обманули женщину на 69 тыс. грн. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители установили, что 11 февраля неизвестные позвонили 62-летней женщине и сообщили, что ее сын якобы попал в беду, и чтобы выручить его из беды необходимо 5 тыс. долларов.

"В дальнейшем по указанию этих лиц женщина перевела на указанный ими банковский счет 53 тыс. грн, а также пополнила счета 10 номеров мобильных телефонов, указанных злоумышленниками", - говорится в сообщении.

После перевода денежных средств потерпевшая позвонила сыну и выяснила, что с ним все в порядке.

Общая сумма, которой завладели мошенники, составила 69 тыс. грн.

Правоохранители установили, что средствами потерпевшей завладели двое заключенных Киевского СИЗО. Один из них находится под стражей по подозрению в разбое и причинении тяжких телесных повреждений, другой - по подозрению в грабеже.

В камере заключенных изъяли средства мобильной связи, которые использовались при совершении указанного преступления.

Двум заключенным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители устанавливают других участников преступления.

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