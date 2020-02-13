Фигурантов симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из российского СИЗО

Новости Украины:Фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Абдуллаевых этапировали из российского СИЗО.

Фигурантов первой симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Узеира и Теймура Абдуллаевых этапировали из СИЗО Таганрога Ростовской области РФ. Об этом на своей странице в Facebook сообщила их мать Диляра Абдуллаева.

"Только что мне стало известно, что моих сыновей Узеира и Теймура отправили 10 февраля ночью из СИЗО-2 города Таганрог по этапу", - написала она.

Абдуллаева отметила, что пока неизвестно куда везут ее сыновей.

Как сообщалось ранее, 12 октября 2016 года в Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков задержаны пять крымских татар, которых обвиняют в участии в запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации"Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал их виновными в совершении преступления по ст. 205.5"Участие в деятельности террористической организации") и приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам колонии строгого режима (по ч. 1), Узеира Абдуллаева - к 13 годам (ч. 2), Исмаилова - к 14 годам (по ч. 2), Салединова и Джемаденова - к 12 годам (ч. 2).

24 декабря Верховный суд РФ смягчил приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5.

Напомним, Фигуранту "бахчисарайского дела" Ибрагимову вернули лекарства.