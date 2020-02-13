"Пошли по льду и провалились": В Херсонской области спасли 5-летнего ребенка, отец погиб

Новости Украины:В Херсонской области отец с сыном пошли по замерзшей реке и провалились под лед, мужчину спасти не удалось.

В Херсонской области отец с 5-летним сыном провалились под лед. Мужчина утонул, а ребенка спас местный житель.

Об этом сообщает ГСЧС в Херсонской области.

Сообщается, что 12 февраля в 16:23 на номер Службы "101" пгт Ивановка позвонила местная жительница и сообщила, что на центральном пруду провалились на льду люди.

"По словам очевидцев установлено, что 32-летний отец с 5-летним сыном пошли по льду и провалились. Отец, пытаясь спасти сына, выталкивал его на лед, и в конце концов ушел под воду. Местная жительница, увидев, что происходит на пруду, стала звать на помощь и позвонила в Службу спасения. Проезжая на скутере 33-летний житель Ивановки остановился и бросился по льду к ребенку. Он прыгнул в прорубь и поддерживал ребенка до прибытия спасателей. Отец к тому времени уже исчез под водой", - говорится в сообщении.

Указано, что по прибытию спасатели увидели в проруби, на расстоянии около 20 метров от берега двух людей - мужчину и мальчика. Спасатель осторожно подполз к месту происшествия и бросил пострадавшим веревку.

"После чего людей удалось вытащить на берег и каретой скорой доставили в райбольницу. По информации медиков, здоровью мальчика и мужчины угрозы нет", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что к поискам утонувшего мужчины будут привлечены водолазов.