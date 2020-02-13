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Председателю Черновицкого облсовета Мунтяну ВАКС назначил залог в 10 миллионов

Председателю Черновицкого облсовета Мунтяну ВАКС назначил залог в 10 миллионов
16:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Председателя Черновицкого облсовета подозревают во взяточничестве.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде залога в размере 10 млн грн председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, которого подозревают в получении 180 тыс. долл. взятки.

Соответствующее постановление огласил судья на сегодняшнем заседании.

В частности, в решении говорится, что суд решил частично удовлетворить ходатайство прокурора об избрании меры пресечения Мунтяну.

"Применить меру пресечения к подозреваемому Мунтяну Ивану Николаевичу, 1969 года рождения, в виде залога в 4760 размеров прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 10 миллионов 5 тысяч 520 гривен", - зачитал судья.

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Вместе с тем, на чиновника возложен ряд процессуальных обязанностей: являться по каждому требованию к следователю, детективу, прокурору и в суд; не отлучаться из города Черновцы без разрешения следователя, детектива, прокурора или суда; сообщать в правоохранительные органы об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения с подозреваемым Юрием Кушниром и свидетелями.

Также постановление ВАСУ предусматривает, что Мунтян должен сдать на хранение управлению Государственной миграционной службы в Черновицкой области паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Отмечается, что залог может быть внесен Мунтяном или другим лицом на казначейский счет Высшего антикоррупционного суда.

Как сообщалось ранее, 4 февраля следователи НАБУ и САП сообщили Мунтяну о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 180 тыс. долл. Согласно версии следствия, в июле 2019 года председатель Черновицкого облсовета выразил предпринимателю из Черновцов Юрию Кушниру просьбу о предоставлении взятки в размере 400 тыс. долл. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Бальнеогологический санаторий "Брусниця".

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12 февраля прокуроры САП на заседании Высшего антикоррупционного суда внесли ходатайство об избрании Мунтяну меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 15,1 млн грн.

Защита Мунтяна просила судью не удовлетворять это ходатайство, вместо этого продолжить расследование по делу.

Также пять народных депутатов от фракции "Батькивщина" в судебном заседании заявили, что намерены взять Мунтяна на поруки.

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ВАКС, Иван Мунтян, Черниговский облсовет.
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