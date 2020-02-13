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Киевсовет расторгает договор с застройщиком Андреевского спуска

Киевсовет расторгает договор с застройщиком Андреевского спуска
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Расторжение договора поддержали во время голосования 70 из 81 депутата.

Депутаты Киевского городского совета поддержали расторжение заключенного с ООО "Фирма "Сула" в 2006 году договора аренды земли на Андреевском спуске, 33/6.

Решение было принято сегодня во время заседания Киевсовета, на котором депутаты продолжили рассмотрение повестки дня от 6 февраля 2020 года.

Речь идет о земельном участке 0,058 га, который был передан в аренду на 25 лет для строительства и обслуживания ресторана в комплексе с магазином по продаже товаров искусства и выставочным залом.

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"По результатам обследования земельного участка, проведенного Департаментом земельных ресурсов и анализа данных контролирующих органов, определенных налоговым законодательством установлено, что арендатором нарушены условия этого договора в части систематической уплаты обществом арендной платы за пользование земельным участком и срока его застройки", - говорится в проекте решения относительно оснований расторжения соглашения 2006 года.

Так, отмечается, что существует задолженность ООО в сумме 114,9 тыс. грн.

Отмечается, что в настоящее время земельный участок свободен от капитальной застройки, покрыт зеленым насаждениям (газон), строительство ресторана с магазином не начато. Также отмечается, что ДПТ (детальный план территории) по этому участку не утвержден.

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Киевсовет поручил Департаменту земельных ресурсов КГГА проинформировать ООО "Фирма "Сула" об этом решении, а также обратиться в контролирующие органы по поводу взыскания задолженности по уплате арендной платы.

Напомним, в Киеве парня привлекли к уборке столичных улиц за совершенный акт вандализма.

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Киев, КГГА, Застройка, Анреевский спуск.
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