Строят десятки лет: Кличко показал киевский мост с высоты птичьего полета (Фото и видео)

Новости Украины:Строители уже закончили установку железобетонных опор мостового перехода через Днепр.

В Киеве продолжается строительство Подольско-Воскресенского моста, который обещают открыть уже до конца текущего года. Столичные власти показали ход работ и как выглядит объект с высоты птичьего полета.

"Продолжают строительство заезда на мостовой переход с улицы Верхний Вал. Сегодня специалисты установили в проектное положение металлоконструкцию пролетного строения весом в 500 тонн. Работы выполняли с помощью супердомкратов из Нидерландов, работавших и на строительстве Шулявского путепровода", – написал мэр столицы Виталий Кличко в Facebook.

Он также отметил, что установленная металлоконструкция станет основой поворота с Верхнего Вала на мост. Строители уже закончили установку железобетонных опор мостового перехода через Днепр. На очереди бетонирование пролетного строения.

Также специалисты работают над частичным демонтажем старого моста на Рыбальский остров.

Напомним, документация о планах строительства Подольско-Воскресенского моста датирована 1979 годом, а строительство началось в 90-х, но потом процесс законсервировали. Возобновили строительство в 2003 году. Киевские власти выделили на долгострой почти 7 млрд грн, половину из которых (3 млрд) направят в этом году.

напомним, мониторинговая миссия ЮНЕСКО/ИКОМОС оценила состояние Собора Святой Софии и Киево-Печерской лавры.