"Моральный вред": Народный суд Украины отказал фигуранту "янтарного дела" во взыскании средств

Новости Украины:В Печерском райсуде Киева отказали фигуранту "янтарного дела" в выплате 100 млн грн морального ущерба из НАБУ.

Печерский райсуд Киева отказал бывшему народному депутату, который фигурирует в "янтарном деле", во взыскании 100 млн грн морального ущерба из Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры и Госказначейства.

Соответствующее решение принято 11 февраля, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Бывшему народному депутату, обвиняемому в так называемом "янтарном деле ", отказано в удовлетворении иска к Национальному антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуре и Государственной казначейской службе о взыскании 100 млн грн из госбюджета", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что бывший народный депутат требовал возмещения за счет госбюджета 100 млн грн морального ущерба, которой, по его мнению, ему нанесен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщиками НАБУ.

Как сообщалось, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате спецоперации.

19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тысяч долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов VIII созыва Борислава Розенблатта и Максима Полякова.

11 июля 2017 года ВР удовлетворила соответствующие представления руководителя САП Назара Холодницкого и дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Следствие установило, что средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Гержгеонедр Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

5 октября 2018 года дело по обвинению двух бывших народных депутатов и еще двух человек передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а за год спустя - во вновь созданный Высший антикоррупционный суда, где он продолжается.