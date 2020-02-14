Скачать
Пятница, 14.02.2020
Сенаторы США обещают продвигать идею об увеличении военной помощи Украине
Сенаторы США обещают продвигать идею об увеличении военной помощи Украине
"Частная инициатива": в МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
В МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
Интер нашел замену Мартинесу в Арсенале
Интер нашел замену Мартинесу в Арсенале
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

"Моральный вред": Народный суд Украины отказал фигуранту "янтарного дела" во взыскании средств

"Моральный вред": Народный суд Украины отказал фигуранту "янтарного дела" во взыскании средств
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости Украины:В Печерском райсуде Киева отказали фигуранту "янтарного дела" в выплате 100 млн грн морального ущерба из НАБУ.

Печерский райсуд Киева отказал бывшему народному депутату, который фигурирует в "янтарном деле", во взыскании 100 млн грн морального ущерба из Национального антикоррупционного бюро, Генпрокуратуры и Госказначейства.

Соответствующее решение принято 11 февраля, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Бывшему народному депутату, обвиняемому в так называемом "янтарном деле ", отказано в удовлетворении иска к Национальному антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуре и Государственной казначейской службе о взыскании 100 млн грн из госбюджета", - говорится в сообщении.

"Молдавский Джек Воробей": Украинские пограничники задержали нелегала

В НАБУ напомнили, что бывший народный депутат требовал возмещения за счет госбюджета 100 млн грн морального ущерба, которой, по его мнению, ему нанесен в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сыщиками НАБУ. 

Как сообщалось, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате спецоперации.

19 июня 2017 года детективы НАБУ задержали ряд лиц, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды в сумме более 300 тысяч долларов за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов VIII созыва Борислава Розенблатта и Максима Полякова. 

В Киеве предотвратили заказное убийство сотрудницы Национальной академии СБУ (Видео)

11 июля 2017 года ВР удовлетворила соответствующие представления руководителя САП Назара Холодницкого и дала согласие на привлечение их к уголовной ответственности.

Следствие установило, что средства получены подозреваемыми для обеспечения подготовки законопроектов, незаконного влияния на должностных лиц Госгеокадастра, Гослесагентства, Гержгеонедр Украины, органов местного самоуправления с целью беспрепятственного принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

5 октября 2018 года дело по обвинению двух бывших народных депутатов и еще двух человек передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а за год спустя - во вновь созданный Высший антикоррупционный суда, где он продолжается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Украина, Прокуратура, Суд, Печерский суд, НАБУ, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
03 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
04 Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине замедлился рост ВВП
В Украине замедлился рост ВВП
Реверс &quot;Дружбы&quot;: Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
&quot;Вечные&quot;: назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)
"Вечные": назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь