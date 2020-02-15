В Киеве на метро "Майдан Незалежности" стартует ремонт четырех эскалаторов

Новости Украины:Киевский метрополитен оповестил о начале поочередного ремонта четырех эскалаторов на станции "Майдан Незалежности" с 18 февраля.

На станции столичного метро "Майдан Незалежности" со вторника, 18 февраля, начинается плановый последовательный ремонт всех эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-центре киевского метрополитена.

"С 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 по очереди) на станции "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

В пресс-центре метрополитена напомнили, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время также проходит капитальный ремонт эскалаторов.

"Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на ВХОД, а два рабочих эскалаторы наклона поднимают пассажиров на ВЫХОД. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" — "Театральная" работает в обычном режиме", — сообщили в пресс-центре.

На станции столичного метро "Майдан Незалежности" со вторника, 18 февраля, начинается плановый последовательный ремонт всех эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-центре киевского метрополитена.

"С 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 по очереди) на станции "Майдан Незалежности", который продлится до февраля 2021 года", — говорится в сообщении.

В пресс-центре метрополитена напомнили, что на станции "Золотые ворота" в настоящее время также проходит капитальный ремонт эскалаторов.

"Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на ВХОД, а два рабочих эскалаторы наклона поднимают пассажиров на ВЫХОД. В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" — "Театральная" работает в обычном режиме", — сообщили в пресс-центре.

Дополнительно в метрополитене отметили, что в целом в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. "Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет, после пробега в 150 тыс. км", — говорится в сообщении.

Дополнительно в метрополитене отметили, что в целом в киевском метрополитене работает 122 эскалатора. "Плановые капитальные ремонты (когда эскалатор полностью разбирается, перебирается, проводится замена изношенных запчастей и т.д.) проводятся ориентировочно раз в 6-10 лет, после пробега в 150 тыс. км", — говорится в сообщении.

Напомним, "Киевский метрополитен" восстановил работу e-билета.