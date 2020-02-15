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Убийство врача в центре столицы: Подозреваемым сообщили о подозрении

Убийство врача в центре столицы: Подозреваемым сообщили о подозрении
11:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости Украины:Следователи устанавливают мотивы совершения преступления.

Прокуратура города Киева сообщила о подозрении двум лицам, задержанным в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"По согласованию Киевской местной прокуратуры № 10 следователем Шевченковского управления полиции ГУ ЧП в Киеве сообщено о подозрении двум лицам, задержанным в связи с причастностью к убийству пластического хирурга в центре Киева", — указано в сообщении.

"Да, задержанному в Одессе мужчине — гражданину Кыргызской Республики, 1982 г. р., Который, по версии следствия, непосредственно совершил убийство, сообщено о подозрении по п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, совершенное по заказу, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц). Сообщнику, который доставлял исполнителя к месту совершения преступления, сообщается о подозрении по п. П. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка документов)", — добавили правоохранители.

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Сейчас в Шевченковский районный суд города Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются мотивы совершения преступления.

Напомним, в Киеве разоблачены телефонные мошенники, которые, находясь в СИЗО, обманули женщину на 69 тысяч гривень.

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Киев, Убийство, Прокуратура Киева, Убийство врача.
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