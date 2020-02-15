Бородянский: Столичный комплекс "Авангард" не будет отдан в частные руки

Новости Украины:Владимир Бородянский заявил, что комплекс "Авангард" не будет приватезирован, кроме одного из помещений.

Столичный спортивный комплекс "Авангард" не приватизировался, однако одно из технических помещений будет сдаваться в аренду для временной экспозиции. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в Facebook.

"В последнее время распространяется недостоверная информация о приватизации спортивного комплекса "Авангард" в Киеве и вроде передачи комплекса частному лицу. Итак, разъясняем. Спортивный комплекс "Авангард"- это государственное предприятие, находящееся в управлении ТКТС. Решением министерства в январе 2020 года комплекс был внесен в список объектов, не подлежащих приватизации", - написал он.

Впрочем, министр отметил, что предприятие состоит из 4-х зданий, построенных 40 лет назад. Три из них являются спортивными сооружениями для проведения тренировок и соревнований, из них два используются в рабочем режиме.

"Еще одно сооружение комплекса - здание бывшего энергоблока. Надо отметить, что здесь находятся только узлы учета и управления Авангардом... ТКТС заинтересовано в максимально эффективном использовании своих активов, в том числе и недвижимости, для развития спорта. Именно поэтому мы нашли арендатора, готового за 3 млн грн в год взять в аренду здание энергоблока на определенный период", - отметил Бородянский.

Он заверил, что эти деньги пойдут исключительно на развитие "Авангарда".

Министр сообщил, что здание бывшего энергоблока будет передано во временное пользование благотворительной организации "Фонд памяти Бабий Яр" с целью создания там временной экспозиции. При этом, как настаивает министр, благотворительная организация должна вовремя вернуть помещение, отремонтировать здание и не препятствовать работе спорткомплекса, а после истечения срока договора аренды здание будет использоваться исключительно для нужд "Авангарда".

Как сообщалось, 5 февраля у стен Офиса Президента воспитанники хоккейной школы киевского "Сокола" провели акцию, требуя вернуть им ледовую арену "Авангард". Участники акции также выразили требование "не передавать благотворительной организации "Фонд памяти Бабий Яр" в аренду одно из помещений спорткомплекса". По мнению активистов, это может стать "скрытой приватизацией".