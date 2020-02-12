"Здесь нет никакой дискуссии": Бородянский объяснил позицию Минкульта касательно российских медиа

Новости Украины:В Минкульте говорят, что запрет на российские соцсети и медиа необходимо продлевать.

Министр культуры Украины Владимир Бородянкий считает, что в вопросе запрета российских соцсетей и некоторых медиа не может быть никаких дискуссий. По его словам запрет должен быть продлен. Такое мнение он высказал в интервью одному из украинских изданий.

"Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии", - сказал министр.

В 2017 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко ввел санкционные ограничения против ряда юридических лиц России. Срок санкций был рассчитан на три года. В список попали популярные соцсети Одноклассники и ВКонтакте. Помимо этого, в Украине заблокировали Яндекс и Mail.ru.

В прошлом году президент продлил санкции против части компаний, а из упомянутых ресурсов запрет на использование продлили только Яндексу.

Напомним, в Минкульте заговорили о реформе спорта, которая включает в себя масштабное строительство спортивных объектов.