Чиновников "Киевпастранса" подозревают в хищении 200 млн гривен

Новости Украины:Коммунальщики перечислили бюджетные средства на счета четырех фиктивных фирм.

Прокуратура расследует присвоение государственных средств в особо крупных размерах сотрудниками "Киевпастранса". Об этом говорится в постановлении суда, сообщают Наші Гроші.

Следователи считают, что в 2017-2018 годах "Киевпастранс" заказал товары и услуги у четырех фиктивных фирм - "Мегастрой Альянс", "Строй-Экостандарт", "Делонс" и "Торговая Компания Техатон МАЗ". В общем этим фирмам перечислили 202 млн гривен.

В частности, "Мегастрой Альянс" получил от коммунальщиков более 57 млн за ремонт станций линий скоростного трамвая и автобусного парка №5. "Строй-Экостандарт" получил более 16 млн на ремонт автобусных парков. У "Делонс" заказывали ремонт линии скоростного трамвая почти на 13 млн. У "Торговой Компании Техатон МАЗ" заказали запчасти для автобусного парка и трамваев на сумму более 115 млн грн.

В материалах уголовного дела также фигурирует компания "Геотан".

По данным Наших Грошей, "Торговую Компанию Техатон МАЗ" связывают с экс-директором "Киевпасстранс" Сергеем Майзель, который также возглавлял Департамент транспортной инфраструктуры КГГА. Эта компания вместе с "Киевпастранс" фигурирует в еще одном уголовном деле.

С августа 2016 Майзеля сменил на посту главы "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

Напомним, Служба безопасности проведет в Киевской области масштабные антитеррористические учения.