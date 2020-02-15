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Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении в сбыте оружия

Чиновнику ГСЧС сообщили о подозрении в сбыте оружия
14:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины:ГБР сообщило о подозрении в сбыте огнестрельного оружия должностному лицу государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области.

Глава одного из подразделений ГСЧС в Запорожской области нелегально торговал оружием и боеприпасами, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР)

"Следствием установлено, что чиновник осуществлял сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. В рамках досудебного расследования состоялась контрольная закупка, в ходе которой подполковник ГСЧС продал револьвер системы "Наган" стоимостью 15 тыс. грн без серийного номера", - сказано в сообщении.

По заключению экспертизы было определено, что револьвер является переработанным короткоствольным нарезным огнестрельным оружием.

При обыске в доме у чиновника ГСЧС выявлено и изъято стрелковое огнестрельное оружие, боеприпасы, оружейные комплектующие, а также ряд мобильных телефонов, которые, по версии следствия, могли использоваться для связи с покупателями боеприпасов.

ГБР сообщило о подозрении экс-чиновнику Нафтогаза

На фото изъятого оружия, опубликованных ГБР, представлены более десяти пистолетов различных систем, в т.ч. времен прошедших войн, а также металлические заготовки и детали, предназначенные для переделки пистолетов.

Сейчас решается вопрос о направлении в суд ходатайства об избрании меры пресечения для торговца оружием.

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Оружие, Запорожская область, ГБР, ГСЧС.
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