День в ООС: оккупанты опять применили запрещенное оружие

Новости Украины:Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования с начала суток 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82- мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Фейсбуке.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с н.п. Марьинка, Красногоровка, Павлополь и Широкино.

Также четыре вражеских обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи н.п. Травневое, Орехово, Новолуганское.

"Сегодня, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.