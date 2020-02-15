В Ивано-Франковской области на взятке погорел руководитель отдела полиции

Правоохранители разоблачили и задержали исполняющего обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области, который требовал 1,4 тыс. долларов неправомерной выгоды.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

”По данным следствия, эти средства он требовал за содействие в возвращении арестованного транспортного средства”, - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении за получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц.